وفاة الممثل اللبناني سمير شمص

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رحل الممثل اللبناني القدير سمير شمص عن عمر 81 عاماً، في خبر شكل صدمة لمحبيه وللوسط الفني.

وقد نعاه نقيب الممثلين نعمة بدوي مشاركاً صورتين واحدة برفقته في أحد المقاهي وأخرى له وحده وكتب رثاء مؤثراً جاء فيه: “سمير شمص نجم النجوم. في ذمة الله. ترك بصمة فنية وحضور متميز محلياً و عربياً على صعيد المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون منذ اكثر من ستين سنة متألقاً كان قيمة مضافة لاي عمل شارك فيه”.

وقال ان “نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون في لبنان تنعى اليكم النجم سمير شمص الذي اثرى الحركة الفنية والدراما العربية بالعديد من الاعمال القيمة. وتتقدم من عائلته الكريمة ومن اصدقائه ومحبيه باحر التعازي. وآنا لله وانا اليه راجعون”.

من هو سمير شمص

بدأ صحافيا وكاتبا حيث كتب العديد من السيناريوهات للإذاعة والتلفزيون والمسرح. وحياته الفنية بدأت في بداية الستينات، حيث شارك في عدة أفلام منها “سفر برلك” “بنت الحارث” “العسل المر” و”الشريدان” و”شارع الضباب” كما شارك في العديد من المسلسلات اللبنانية والمصرية منها “العنب المر” و”رجل من الماضى” والمسلسل المصرى “امرأة من زمن الحب” مع الفنانة “سميرة أحمد”. شارك “شمص” أيضا في فيلم المخرجة “إيناس الدغيدى” “الباحثات عن الحرية” عام 2005.

صدر لـ”شمص” عام 2006 روايته الإولى بعنوان “عند حافة الكون” وهى مصنفة رواية خيال علمى.



شمص كان أوّل ممثّل لبناني يعمل في مصر وأوّل ممثل لبناني وقّع على العقد للعمل بالمسرح الوطني مع شوشو ونزار ميقاتي. في تاريخه السينمائي سجّل حوالى 27 فيلماً بين مصر ولبنان، إضافةً إلى مسرحيات عدّة في المسرح الوطني.