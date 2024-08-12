بالصور.. دينا فؤاد وإيمان العاصي في عزاء والد أحمد صلاح حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرصت الفنانة دينا فؤاد والفنانة إيمان العاصي على تقديم واجب العزاء في كابتن صلاح حسني، والد الفنان أحمد صلاح حسني ووالد زوجة الفنان أمير كرارة.

وأقيم العزاء بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وحضره عدد من نجوم الفن والكرة، أبرزهم: كابتن سيد عبدالحفيظ، والإعلامي عصام شلتوت، المنتج تامر مرسي، الفنان أشرف زكي، الفنان أحمد خالد صالح، الفنانة هنادي مهنا، محمد حماقي، ريهام منير.

ورحل والد الفنان أحمد صلاح حسني عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، وشيع جثمانه بحضور عدد من نجوم الفن.