محمد ثروت وأحمد فهمي في عزاء والد أحمد صلاح حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نورهان ربيع

تصوير- محمود عبدالناصر

استقبل النجم أحمد صلاح حسني عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، في عزاء والده الراحل الكابتن صلاح حسني، نجم النادي الأهلي والمدير التنفيذي لاتحاد الكرة سابقا.

وبدأ النجوم في التوافد على مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب، وكان على رأسهم النجم أمير كرارة، وأحمد فهمي ومحمد ثروت، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، ومحسن منصور، وأحمد الشامي

يذكر أن الكابتن صلاح حسني رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من يوم أمس السبت، وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مقابر عائلته، من مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس.