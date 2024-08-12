70 صورة من عزاء والد أحمد صلاح حسني بحضور نجوم الفن ومشاهير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

توافد نجوم الفن والمشاهير، على حضور عزاء والد الفنان أحمد صلاح حسني، الذي وافته المنية أول أمس الأحد.

وأقيم العزاء بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وحضره عدد من نجوم الفن والكرة، أبرزهم: كابتن سيد عبدالحفيظ، والإعلامى عصام شلتوت، المنتج تامر مرسي، الفنان أشرف زكي، الفنان أحمد خالد صالح، الفنانة هنادي مهنا، محمد حماقي، ريهام منير.

كما حرص على تقديم واجب العزاء، الفنان أمير كرارة، والفنان أحمد وفيق، الفنانة منة فضالي، المطرب أحمد الشامي، الفنان أحمد فهمي، الفنان وليد عبد العزيز، الفنان حجاج عبد العظيم، الفنانة هنادي مهنا، وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.

ورحل والد الفنان أحمد صلاح حسني عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، وشيع جثمانه بحضور عدد من نجوم الفن.

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