مي سليم تخطف الأنظار وهنا الزاهد أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها على السوشيال ميديا أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية "القصص القصيرة".

هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد ،بإطلالة صيفية مميزة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الوردي، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نسرين طافش

تستمتع الفنانة نسرين طافش بعطلتها الصيفية، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة بسيطة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأبيض.

لقاء سويدان

خطفت الفنانة لقاء سويدان الأنظار إليها، من خلال أحدث ظهور لها، على السوشيال ميديا، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون البنفسجي.

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وارتدت بنطلون وتيشرت باللون الابيض.

شادي شامل

شارك الفنان شادي شامل متابعيه، أحدث ظهور له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهر ببدلة كلاسيك.

بشرى

ظهرت الفنانة بشرى بمكياج أنيق أبرز ملامحها، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل متابعيها.

ملك أحمد زاهر

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر، صورة جديدة لها، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

مي نور الشريف

شاركت مي ابنة الفنان الراحل نور الشريف صورة تجمعها بوالدها، وعلقت: "وحشتني"، وذلك من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ياسمين الخطيب

نشرت ياسمين الخطيب صورة جديدة لها، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بجيبة قصيرة باللون البيض وتيشرت اللون الأسود.