نبيل الحلفاوي عن تحقيق الأهلي 21 انتصار متتالي: "هو العداد لسه بيعد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على فوز فريق النادي الأهلي على فريق زد بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، من الجولة الـ 25 ببطولة الدوري المصري الممتاز، ومواصلة مسيرة الانتصارات وتحقيق 21 فوز متتالي.

وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه الرمسي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إيه ده؟ الفوز الـ٢١.. هو العداد لسه بيعد؟".

وأضاف، في تغريدة، أخرى: "أنتم هتطمعونا نكمل انتصارات ولا إيه؟، كنا بس عاوزين نتعرف على الشباب وكهروب يرجع، يللا.. جبتوه لنفسكم".

وبهذا الفوز، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رصيده إلى النقطة رقم 84 في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وعزز مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي بمساعدة سامي قمصان، الذي تولى مهمة الإدارة الفنية لمباراة زد اليوم، سلسلة الانتصارات المتتالية في موسم واحد لتصل إلى 21 مباراة، ليتخطى جوزيه صاحب الـ 17 مباراة متتالية، في موسم 2004-2005.

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