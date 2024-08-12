وفاة الفنان النوبي محمد فوزي في حادث سير مروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان النوبي الشهير محمد فوزي إثر تعرضه لحادث سير مروع

وتلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان، بلاغا بتصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص، وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص من بينهم الفنان محمد فوزي

كما أسفر عن إصابة ١٤ شخص في الميكروباص أمام قرية بنبان دراو في أسوان

يذكر أن الفنان محمد فوزي قدم طوال مسيرته الغنائية عشرات الأعمال الغنائية النوبية المميزة والتي من ضمنها "ليلة" و"بحبها" و"قالت لي" و"كشكشة الودع" و"عم يا جماله" و"حمام الوادي" و"سائلين عليك" و"بتقول مشتاق" و"مالوا القمر" وغيرها.