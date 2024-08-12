المطربة حنان عصام تبدع في غناء أسمر يا أسمراني مين قسّاك عليّا.. فيديو

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أبدعت المطربة حنان عصام في غناء أسمر يا أسمراني مين قسّاك عليّا.. لو ترضى بهواني برضو إنت اللّي ليّا

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "حد النجوم"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامية منى عبد الغنى، أنها خريجة كلية الآداب قسم عبري، وولدت في السعودية وعاشت فترة كبيرة، وعادت لمصر لاستكمال دراستها، مضيفة أنها كانت بالصدفة في أحد النوادي في حضور المايسترو سليم سحاب، وكانت تعزف بيانو، وطلب منها الغناء، وطلب منها الذهاب للأوبرا.



وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

