شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجة تيتا زوزو تواصل التصوير في الديكور الأساسى للعمل تمهيدًا لعرضه قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم الأحد المخرجة شيرين عادل التصوير بالديكور الأخير من مسلسل تيتا زوزو بطولة النجمة إسعاد يونس، والمقرر عرضه في موسم الأوف سيزون، حيث يتبقى لفريق العمل ما يقرب من 15 يومًا وينتهى التصوير بشكل كامل، ليدخل لعدها غرف المونتاج والمكساج تمهيدًا لعرضه على شاشات المتحدة، حيث يتكون العمل من 30 حلقة.

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، إسلام إبراهيم، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، انتاج سينرجى ، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

وعرض مؤخرًا للنجمة إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة" فى دور العرض خلال شهر يناير الماضى، ويشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

