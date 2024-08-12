شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لمسلسل الرسوم المتحركة Win Or Lose لشركة ديزني.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة العالمية Disney+، عن الملامح الأولى لمسلسل الرسوم المتحركة الجديد Win Or Lose المقرر عرض أولى حلقات المسلسل في 6 ديسمبر المقبل عبر المنصة الشهيرة، وهو من إنتاج استوديوهات بيكسار.

مسلسل Win Or Lose تدور أحداثه حول كواليس مباراة لفريق كرة القدم في مدرسة إعدادية يشارك في بطولة، ومن المقرر أن يتم سرد كل حلقة من منظور شخصية مختلفة من الأحداث حتي نهاية الموسم.

وعلى سياق آخر، تسير ديزنى بلس على خطى نيتفليكس، حيث ستبدأ قريبًا حملة صارمة على مشاركة كلمات المرور، ما يعنى أن الأشخاص لن يتمكنوا بعد الآن من مشاركة كلمات المرور خارج منازلهم، وفقًا لتقرير The Verge، وأعلن الرئيس التنفيذى لشركة ديزنى بوب إيجر أن الشركة ستبدأ فى فرض قواعد ضد مشاركة كلمات المرور مع أشخاص خارج منزلك "بجدية" فى سبتمبر هذا العام، وفقًا لموقع indiatoday.



بوستر المسلسل

كانت الخطوة لتقييد مشاركة كلمات المرور غامضة إلى حد ما حتى الآن، وفى فبراير، كشفت ديزنى عن خططها لتقديم المشاركة المدفوعة وبدأت فى إخطار المستخدمين بالتغييرات، وفى يونيو، نفذت ديزنى المشاركة المدفوعة فى عدد قليل من البلدان لكنها لم تحدد موعد وصولها إلى الولايات المتحدة، الآن، يبدو أن ديزنى ملتزمة بتوسيع المشاركة المدفوعة لمزيد من المشتركين بحلول سبتمبر، على الرغم من أن الشركة لم تكشف بعد عن التكلفة الإضافية.