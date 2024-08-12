بعد وفاته.. من هو المطرب محمد فوزي نجم النوبة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

لقي المطرب النوبي محمد فوزي، مصرعه قبل قليل في حادث تصادم مآساوي على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان-القاهرة" أمام مدخل قرية بنبان.

وولد المطرب محمد فوزي، في قرية بلانة بمركز نصر النوبة، إذ يعد من أشهر المطرين الذين قاموا بالعزف والغناء معا.

وقدم النوبي العديد من الحفلات الغنائية في مصر والوطن العربي، كما ساهم في نشر الأغنية النوبية.

كما قدم المطرب الراحل خلال مسيرته الغنائية عشرات الأعمال الفنية النوبية المميزة، إذ كان أبرزها: "ليلة، وبحبها، وقالت لي، وكشكشة الودع، وعم يا جمالة، وحمام الوادي، وسائلين عليك، وبتقول مشتاق، ومالوا القمر".

يذكر أن اللواء محمد أبوالليل مدير أمن أسوان، تلقى قبل قليل، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دراو، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 10 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصي.