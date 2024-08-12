محمد العدل يُثير الجدل.. هل تم منع فيلم الملحد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثار المخرج محمد العدل، الجدل بعدما كتب عبر حسابه الرسمي فيسبوك: "المنع مش حل".

ما كتبه "العدل" فسره البعض، أن فيلم "الملحد" -من إخراج العدل- المقرر طرحه قريبا بالسينمات قد تم منعه من العرض.

بينما قال منتج العمل أحمد السبكي، في تصريح لموقع et بالعربي ردا على ما يثار حول منع الفيلم: "مفيش منع خالص، الفيلم اتأجل أسبوعين بس عشان خاطر بنستكمل أعمال المكساج والمونتاج، وكل التصاريح الرقابية موجودة معايا، والفيلم متوافق عليه من الرقابة، مفيش مانع نهائي".

يذكر أن فيلم "الملحد" من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وبطولة: محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين.