كريم عبد العزيز يكشف كواليس عودته للمسرح بعد 23 عامًا

حل الفنان كريم عبدالعزيز ضيف في حلقة خاصة مع الإعلامي إبراهيم عبدالجواد على هامش عرض مسرحيه السندباد في مهرجان العلمين، وفيما يلي أبرز تصريحاته خلال الحلقة.

«كنت عاوز أمشي».. كريم عبدالعزيز يتحدث عن عودته للمسرح بعد 23 عامًا

كشف الفنان كريم عبدالعزيز كواليس عودته للمسرح بعد 23 عامًا.

وقال في لقائه مع الإعلامي إبراهيم عبدالجواد على هامش عرض مسرحيه السندباد في مهرجان العلمين: «كنت عاوز أمشي قبل العرض، وسألتهم هو أنا لو مشيت عادي؟».

وتابع: «المسرح أبوالفنون، وهو له طبيعة خاصة غير السينما والتلفزيون، فأنت في مواجهة مباشرة مع الجمهور، وعارف لو بتعرض المسرحية 100 يوم، الخوف هو هو لمدة 100 يوم، زي لاعب الكرة بيجيب الفورمة بعد 10 دقائق من الماتش».

كريم عبدالعزيز عن سر قبوله لدى الجمهور: «دعاء أمي واللي في القلب بيطلع»

كشف الفنان كريم عبدالعزيز العديد من كواليس حياته الفنية والشخصية.

وقال في لقائه: «سبب نجاحي وقبولي عند الجمهور بشوف إنه يرجع لأني كنت مراعي أمي ودي دعواتها لي الله يرحمها».

وتابع: «الشاشة فضاحة والمسرح فضاح فاللي في القلب بيطلع، أنا راجل بشتغل وبروح وفي حالي فقط».

وأوضح: «أنا دارس إخراج ومتربي في بيت والدي المخرج محمد عبدالعزيز، فأنا مولود في بيت سينمائي، عارف أهمية ورسالة الفن بشكل عام، فأخذت حصانة وتطعيم منذ الصغر».

كريم عبدالعزيز: «ماجد الكدواني أخويا مش صاحبي ونفسي نقدم مسرحية مع بعض»

كشف الفنان كريم عبدالعزيز: «بحب الشغل جدا مع نيلي كريم، والكيمياء بين الممثلين موجودة وبتبقى رباني».

وتابع: «وبيني وبين ماجد الكدواني كيميا وهو أخويا مش صاحبي وعشرة سنين، وربنا بعتهولي من السماء، وعشرة 24 ساعة، وإحنا مش أصحاب فقط إحنا أخوات ونفسي أعمل مسرح مع ماجد بجد».

واستطرد: «نفسي في الصحة والستر وولادي يكونوا في أحسن حال، وعلى قد ما أقدر أحافظ على حب وإحترام هذا الجمهور العظيم».

كريم عبدالعزيز: «أنا أهلاوي بجنون ولعبت في ناشئين الأهلي»

كشف الفنان كريم عبدالعزيز عن تشجعيه للنادي الأهلي، حيث أكد أنه أهلاوي ولعب في إحدى فرق ناشئين الأهلي.

وقال: «لعبت في ناشئين الأهلي لمدة أربع سنين مع فرقة الكابتن صفوت عبدالحليم رحمة الله عليه».

وتابع: «تدربت مع الكابتن صفوت لمدة أربع سنوات، وأنا أهلاوي بجنون وحتى النخاع والعائلة كلها أهلاوية مع احترامي لنادي الزمالك لكننا عائلة مجنونة بالأهلي».

واستطرد: «بحب الكباتن محمود الخطيب، طاهر أبوزيد، مجدي عبدالغني، أحمد شوبير، محمد صلاح، وإمام عاشور عامل شغل جبار، ومحمد مجدي قفشة».

«ورد حفظته من علاء ولي الدين».. كريم عبدالعزيز يكشف عن طقوسه قبل صعوده على المسرح

وردا على سؤال: «ما الأية التي ترددها قبل صعودك على المسرح؟»، كشف الفنان كريم عبدالعزيز عن طقوسه قبل ظهوره على خشبة المسرح، وقال: «فوضت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، بالإضافة إلى ترديد ورد كنت حافظه من أخويا الراحل علاء ولي الدين».

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