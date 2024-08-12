شكرا لقرائتكم خبر عن حضور ضخم للعرض الخاص لفيلم Mufasa: The Lion King.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على فيلم الفنتازيا Mufasa: The Lion King عن حضور جماهيري ضخم للعرض الخاص الأول للفيلم الذي تضمن عرض كواليس وابطال العمل السينمائي المنتظر عرضه يوم 20 ديسمير المقبل في دور العرض حول العالم، وستصل مدته إلى أكثر من ساعتين.

يروي فيلم ديزني Mufasa: The Lion King الجديد، القصة الأصلية للملك موفاسا، وهو من إخراج باري جينكينز، بينما يعود كاتب الفيلم جيف ناثانسون لعام 2019 ككاتب سيناريو.

ويدور فيلم Mufasa: The Lion King مع بدأ القصة بعيدًا عن الجبال والظلال، على الجانب الآخر من الضوء، حيث يروي رفيقي (جون كاني) في الفيديو الذي يعرض الأسلوب الواقعي الصوري المستخدم في فيلم 2019.

وجاء في الفيديو على لسان رفيقى، لقد ولد الأسد وليس في دمه قطرة من النبل. الأسد الذي سيغير حياتنا إلى الأبد، ستهتز الأرض، والمصير في انتظاره.