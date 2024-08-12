سلمى أبوضيف خارج سباق رمضان 2025

رغم النجاح الكبير الذي حققته الفنانة سلمى أبو ضيف في رمضان الماضي بمسلسلها "أعلى نسبة مشاهدة" والذ يعتبر البطولة المطلقة الأولى لها في الدراما، وكان الجمهور ينتظر أن تتواجد بقوة في الدراما بشكل عام وفي الموسم الرمضاني بشكل خاص، إلا أنه حتى الآن لم تعلن سلمى تواجدها في الموسم الرمضاني المقبل وهو ما دفع الجمهور للتساؤل حول ما إذا كانت ستتواجد في رمضان بعمل جديد أم لا.

وسلمى قررت عدم المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، لأسباب شخصية، خاصة أنها تستعد الفترة المقبلة لحفل زفافها بالقاهرة، بعد أن نشرت صوراً على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" أثناء تواجدها مع خطيبها في جزر المالديف في حفل يشبه طقوس الزواج هناك، ما دفع عدداً من جمهورها للاعتقاد بأنها تزوجت بالفعل.

وشاركت سلمى أبوضيف في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل وشارك في العمل كل من ليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، إسلام إبراهيم، إلهام صفي الدين، وآخرين، وتناول العمل أضرار السوشيال ميديا وخاصًة التك توك وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة منذ عرض أولى حلقاته وتصدر ترند منصات السوشيال ميديا.

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