شكرا لقرائتكم خبر عن بلمسة هوليودية.. توم كروز يهبط فى استاد فرنسا ليتسلم العلم الأولمبى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

على طريقة أفلامه في هوليوود، تسلم النجم توم كروز العلم الأولمبي تمهيدا لنقله إلى لوس أنجلوس لعقد الأولمبياد 2028.

وقد جاء ذلك بالتزامن مع عزف النشيد الوطني الأمريكي، واستقبلته عمدة لوس أنجلوس كارين باس، التي تسلمت العلم الأولمبي من عمدة باريس آن هيدالغو خلال الحفل.

وقفز توم كروز على دراجة نارية حاملاً العلم وخرج من الملعب ليقوم بالتسليم الرمزي إلى لوس أنجلوس.

وحصل مؤخرا النجم الكبير توم كروز على لقب فارس الفنون والآداب من الجمهورية الفرنسية على خلفية بطولة أولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا فى العاصمة الفرنسية، وجاءت الجائزة تكريما على تصوير لفيلم "Mission Impossible" فى باريس عام 2017 الذى سلط الضوء على العاصمة الفرنسية آنذاك.

وسبق أن تبرع كروز فى 2022 بمبيعات التذاكر لفيلم "Top Gun: Maverick" للجمعيات التى تساعد الجنود الجرحى والعائلات التى تضررت من إصابات عوائلهم فى الحروب.