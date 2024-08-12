شكرا لقرائتكم خبر عن سالي فيلد: روبن ويليامز غير مواعيد تصوير فيلم Mrs Doubtfire بعد وفاة والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية سالي فيلد عن أن زميلها النجم العالمى روبن ويليامز قام بتغيير مواعيد تصوير فيلم Mrs Doubtfire حتى تتمكن من أخذ إجازة من التصوير بعد وفاة والدها.

وفي مقابلة جديدة مع Vanity Fair، كشفت فيلد كيف ساعدها ويليامز حتى تتمكن من موقع التصوير لبعض الوقت لإعداد الترتيبات بعد وفاة والدها.

على الرغم من أن فيلد لم تكن تخطط لتعطيل التصوير لأسباب شخصية، إلا أن ويليامز عرف أن ما يحدث خطأ ما وقام بـ تغيير مواعيد التصوير مع المخرج كريستوفر كولومبوس.

صرت فيلد قائلة:" لم أشارك هذه القصة من قبل، كنت في السيارة خارج قاعة المحكمة حيث كنا نصور مشهد الطلاق، وأصيب والدي بسكتة دماغية قبل عامين، وكان في دار لرعاية المسنين، وفى خلال التصوير تلقيت مكالمة هاتفية من الطبيب يخبرني أن والدي قد توفى بسكتة دماغية شديدة، وسألني إذا كنت أريدهم أن يضعوه على جهاز الإنعاش. فقلت: لا، لم يكن يريد ذلك، ومن فضلك قل له، سالي تقول لك وداعًا".

وتابعت فيلد قائلة: "كنت أحاول السيطرة على حزنى، وذهبت إلى موقع التصوير فى محاول منى أن استجمع قوتى، وبالغم من أننى لم أكن أبكي، جاء روبن وسألنى هل أنت بخير؟".

عندما أخبرت فيلد ويليامز بما حدث، تذكرت قوله: "يا إلهي، نحتاج إلى إخراجك من هنا الآن، وقام بذلك،وتمكنت من العودة إلى منزلي والاتصال بأخي وإجراء الترتيبات اللازمة".