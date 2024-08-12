ساندرا رزق تستمتع بوقتها في موناكو.. إليكم سعر إطلالتها الرائعة من Chanel

ميرنا وليد - بيروت - تألقت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق بأخر إطلالتها على الجمهور، من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها وهي تقضي وقتاً صيفياً رائعاً في مونتي كارلو بـ موناكو، وقد إرتدت فستان قصير باللون الأبيض و الأزرق ذات تصميم رائع من دار أزياء Chanel وصل سعره إلى 2,700 دولار، و تركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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وحملت ساندرا رزق حقيبة يد من دار أزياء Chanel، يصل سعرها إلى 8,900 دولار.

وكانت شاركت ساندرا رزق متابعيها مجموعة من الصور من زيارتها الحالية إلى موناكو مع إبنتها نور، حيث قامتا بجولة فوق المدينة بالمروحية، وظهرت ساندرا بلوك صيفي رائع، إرتدت فيه فستاناً متوسط الطول، زاهي الألوان ومورداً من دون أكمام، من دار أزياء Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 4,180 دولار.

