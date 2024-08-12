بالصور.. نجوم الفن ومشاهير في عزاء والد أحمد صلاح حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبد الناصر:

حرص نجوم الفن والمشاهير، على حضور عزاء والد الفنان أحمد صلاح حسني، الذي وافته المنية أول أمس الأحد.

وحضر العزاء من نجوم الفن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة شركة "سينرجي"، والفنان أمير كرارة، والفنان أحمد وفيق، الفنانة منة فاضالي، المطرب أحمد الشامي، الفنان أحمد فهمي، الفنان وليد عبد العزيز، الفنان حجاج عبد العظيم، وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.

كماحضر من نجوم الرياضة، محمود الخطيب، شريف إكرامي، عصام شلتوت، سيد عبدالحفيظ، تامر بدوي، حسام غالي، أحمد ناجي.

ويقام العزاء عزاء الكابتن صلاح حسني والد الفنان أحمد صلاح حسني في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد أن تم تشيع جنازته من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

ورحل والد الفنان أحمد صلاح حسني عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، وشيع جثمانه بحضور عدد من نجوم الفن.

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