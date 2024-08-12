شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جريمة بعنوان Rebel Ridge يعرض قريبًا لـ آرون بيير "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المنصة الأمريكية نتفليكس، عن الملامح الأولى لمسلسل الجريمة الجديد الذي يطرح بعنوان Rebel Ridge للنجم العالمي آرون بيير ودون جونسون وآنا صوفيا روب، والمقرر عرضه 6 سبتمبر المقبل عبر الشبكة.

مسلسل Rebel Ridge يسرد كواليس تورط شرطة بلدة شيلبي سبرينجز، بعد وصول تيري ريتشموند "آرون بيير" لدفع الكفالة لابن عمه، ليقع فريسة سهلة من قبل قوة الشرطة المحلية الفاسدة بقيادة رئيس الشرطة، وسرعان ما تتوالي الاحداث حتى يعيد الأموال المسروقة للكفالة.



وعلى جانب آخر، كشفت منصة نيتفلكس عن طرح الموسم الثالث والأخير من سلسلة Squid Game في خلال عام 2025، دون الإعلان عن موعد محدد بعد.

وذلك بعدما أعلنت منصة نتفليكس عن طرح الموسم الثانى من سلسلة Squid Game يوم الخميس 26 ديسمبر المقبل.