شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يحيى حفلاً غنائيًا في لبنان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى أمير الغناء العربى هانى شاكر اليوم الأحد، حفلاً غنائيًا في لبنان، ويقدم خلال الحفل مجموعة متميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره اللبناني والعربى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول في موسم الصيف.

وفى تصريحات سابقة قال أمير الغناء العربي هاني شاكر لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بمستوى تنظيم مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، مؤكدًا أن المهرجان يضاهي المهرجانات العالمية من حيث التنظيم والتحضيرات وحجم الفعاليات.

وأشار هاني شاكر إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تهتم بأدق التفاصيل وهو ما يمنح المهرجان قدرة على منافسة المهرجانات الكبري في العالم وأن أسبوع الماضي شهد العديد من الفعاليات المتميزة والمتنوعة ما بين الحفلات الغنائية والأنشطة الرياضية وغيرها.

وأكمل أمير الغناء هاني شاكر، أن مهرجان العلمين الجديدة يفاجئ الجمهور أيضًا بإضافة فعاليات متنوعة ومختلفة خاصة بتقديم حفلات خليجية لجمهور مدينة العلمين إضافة إلى أن المهرجان أثبت أنه لا ينفصل عن الواقع خاصة بموقفه الوطني تجاه أهلنا في فلسطين بتخصيص 60%من إيراداته لصالح إغاثة غزة وهو أمر ليس غريبًا أو بعيدًا من مصر وقياداتها السياسية.

وعبر النجم هاني شاكر عن سعادته باهتمام الشركة المتحدة بالطفل وتخصيص مهرجان نبتة للأطفال والذي يضم فعاليات متنوعة للطفل وهو أمر إيجابي ويساهم في تعزيز فكر الاطفال وتنمية ذكائهم.