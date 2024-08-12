شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات اتجهن للكليبات مع بداية شهر أغسطس.. بينهن جنات وأيتن عامر وياسمين علي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم الصيف انتعاشة فنية خاصة في مجال الغناء، حيث يحرص الكثير من المطربين على تقديم أغاني فردية أو ألبومات غنائية أو إقامة الحفلات التي تشهد حضورا جماهيريا، وفى بداية شهر أغسطس الحالي اتجه بعض المطربين والمطربات إلى الفيديو كليب وهو الأمر الذى يهتم به بعض الفنانات في تجسيد صورة جيدة تتناسب مع كلمات والحان الأغنية.

جنات



طرحت النجمة جنات أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "لو اتجوزت" والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد مصطفي ملك الحان سامح كريم توزيع ومكس وماستر محمد مجدي جيتار، والكليب من اخراج عمرو زكي

ياسمين على

تغزلت النجمة ياسمين على فى الدول العربية من خلال أغنيتها الجديدة التى طرحتها بعنوان "الأصول العربية" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى الأغنية التي صورتها على طريقة الفيديو كليب في لبنان بتوقيع المخرج فادى حداد، وهى من كلمات السيد علي وألحان أحمد يوسف وتوزيع مونتي، ودعت ياسمين على من خلال الأغنية على وحدة الشعوب العربية، فجميعنا نتمتع بنفس العادات والتقاليد ولا يوجد فرق بيننا سوى اللهجة فقط.

أيتن عامر

قدمت النجمة أيتن عامر أغنية "إفراج" بألحان وتوزيع مختلف وكلمات بسيطة، وهي ثاني أغنيات أيتن عامر في موسم الصيف الحالي، وهى من كلمات احمد علاء الدين، الحان نورهان البغدادى، توزيع وميكس وماستر ماجد الصواف والكليب من إخراج محمد حسن أوكا.

أحمد سعد

ومن جهة المطربين الشباب، طرح النجم أحمد سعد أغنيته الجديد بعنوان 1.2.3 على موقع الفدييوهات "يوتيوب" وجميع منصات الموسيقى المختلفة، والتي قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات إيمان عظيم وألحان سامح كريم وتوزيع الأخوين إلهامى وأدهم دهيمة.