كيفانش تاتليتوغ يواجه، في احدث أعماله، أعنف هجوم مع دخوله عالم الجريمة.

تعاقد الممثّل التّركيّ، كيفانش تاتليتوغ، رسميًّا على بطولة مسلسل “نجدت ألماس”، الذي يروي قصّة حياة أوّل رجل عصابات تركيّ، والذي برز بوسامته الطّاغية وعمليّات السّطو على البنوك في السّتّينيات.

المسلسل مبنيّ على السّيرة الذّاتيّة لـ يلدريم ألماس، نجل نجدت ألماس، الذي يحمل عنوان “أبي كان رجل عصابات، لكنّني كنت طفلًا”.

العمل الذي سيعرض على منصّة رقميّة، سيأخذ الجمهور إلى عالم نجدت الماس الإجراميّ وسيكشف عن حياته المضطربة، بدءًا من تحوّله إلى رجل عصابات سرق البنوك في شوارع إسطنبول، ثمّ إلى سنوات سجنه، إضافة إلى علاقاته المثيرة للجدل مع كبار رجال العصابات. أيضًا تفاصيل عن حياته العائليّة.

كيفانش سيشارك في إنتاج المسلسل مع شركة القمر. أمّا السّيناريو فهو من كتابة ليفانت جانتك.

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بالتّزامن مع انتشار الخبر، وجّه النّاقد التّركيّ مراد سونار، نقدًا لاذعًا لكيفانش تاتليتوغ كاشفًا أنّ الأخير ممثّل وسيم وموهوب، لكنّه لم يحقّق نجاحًا منذ مشاركته في مسلسل “الشّمال والجنوب”، فمسلسلاته الأخيرة لم تكن ناجحة، حتّى إنّ أفلامه على نتفليكس لم تحظَ باهتمام كبير، ولا يتمّ تجديد مسلسلاته لموسم ثانٍ. لقد أصبح مكلفًا من حيث الإنتاج، ولكنّه لا يجلب عائدًا كبيرًا، إذ إنّ الفائدة تعود فقط على نفسه. من الواضح أنّه مرتبط بعلاقة قويّة مع شركة “القمر” ويجب أن يقطعها، قام بدلًا من ذلك بتأسيس شراكة معها.

وتابع متمنيًا له التّوفيق بما أنّ الجيل الجديد يحبّ الرجال الذين يلعبون دور المافيا فهو مستمرّ في هذا الطّريق.