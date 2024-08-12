شكرا لقرائتكم خبر عن حسن وإيمى يتنقلان فى التليفزيون بمهرجان العلمين الجديدة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية التليفزيون فى مهرجان العلمين الجديدة 3 أيام متتالية 15 و16 و17 أغسطس، وطرحت تذاكر المسرحية خلال منصة "تذكرتى" الإلكترونية، لأربع فئات متاحة للجميع، والجمهور متشوق أن يرى إيمى وحسن على خشبة المسرح معًا فى مسرحية التليفزيون.

تدور فكرة مسرحية التليفزيون حول شخصيتين وهما كروانة التي تقدمها الفنانة إيمي سمير غانم وحفظي الذي يقدمها الفنان حسن الرداد، وهما متزوجان يزورهما بابا نويل ليحقق لهما ما يتمنان، لكن تأتي هذه الزيارة بعد مرور ثلاثين عامًا، ولكنهما يجدان معه ضمن الهدايا تليفزيون سحري، فيدخلان ويتنقلان وسط قنواته في إطار من الكوميديا.

مسرحية التليفزيون بطولة حسن الرداد وإيمى سمير غانم، أوس أوس، محمود حافظ، بدرية طلبة، وسليمان عيد، وتأليف أحمد سعد، إبراهيم صابر، ومحمد خطاب، ومسرحية التليفزيون تعرض فى مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثانية فى إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.