توم كروز يحوّل الحفل الختاميّ لأولمبياد باريس إلى فيلم هوليووديّ مُبهر

بأسلوب هوليووديّ حقيقيّ، سرق توم كروز الأضواء في الحفل الختاميّ لأولمبياد باريس، إذ قام بعمل مثير لم يتمكّن أحد سواه من جعله يبدو رائعًا دون عناء. قفز كروز من سطح ملعب فرنسا، مما يضمن الانتقال من ألعاب باريس إلى لوس أنجلوس في عام ٢٠٢٨.

قام نجم “Mission: Impossible”، الذي كان في أوروبا لتصوير الجزء الأخير من السلسلة، بالقفز من أعلى أكبر ملعب في فرنسا، وهبط في منتصف المسرح الأولمبيّ.. ومن كان هناك لتحيّته؟ عمدة لوس انجلوس كارين باس، التي قبّلت العلم الأولمبي من عمدة باريس “آن هيدالغو” ولكن كروز لم ينتهِ بعد.

وفي مشهد من أحد أفلام هوليوود الرائجة، قفز كروز على دراجة نارية، حاملًا العلم في يده، وخرج من الملعب، متجوّلًا في شوارع باريس.

ومع وضع أغنية Red Hot Chili Peppers “By the Way” في الخلفيّة، لم يتوقّف عند هذا الحدّ فحسب بل توجه الممثل مباشرة إلى طائرة هليكوبتر كانت تنتظره، وقفز منها في الهواء، وهبط بالمظلة في هوليوود. وماذا فعل عندما هبط؟ تم إرفاق الحلقات الأولمبيّة الخمس باللافتة، في مشهد حقيقيّ ورائع.

لقد كان نجم الحركة لاعبًا أساسيًّا في ألعاب باريس، حيث حضر حفل الافتتاح في ٢٧ يوليو، وتقابل مع نجوم بارزين مثل ستيفن سبيلبرغ، أريانا غراندي، سارة جيسيكا باركر. وقبل يوم واحد فقط من انطلاق الألعاب، تمّ تكريمه بلقب فارس وسام جوقة الشّرف من قبل وزيرة الثّقافة الفرنسيّة رشيدة داتي.

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حوّل توم كروز الحفل الختاميّ لأولمبياد باريس إلى فيلم هوليوودي شهير بممثّلين رائعين وموسيقى تصويرية مذهلة.

وفي الوقت نفسه، لوس أنجلوس. كانت تستعدّ بالفعل للحظتها الكبيرة في عام ٢٠٢٨، إذ قدّمت بيلي إيليش وسنوب دوج وريد هوت تشيلي بيبرز عروضًا مميّزة في احتفال التّسليم.