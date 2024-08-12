عمر خيرت يلتقي جمهور مهرجان القلعة بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الموسيقار عمر خيرت عن موعد حفله المُقبل ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وذلك من خلال منشور كتبه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وأوضح خيرت خلال المنشور أن موعد حفله في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء سيوافق يوم الثامن والعشرين من أغسطس الجاري، بقيادة المايسترو ناير ناجي، وأضاف: “متحمسين للقائكم”.

يذكر أن الموسيقار عمر خيرت سيقوم بإحياء حفلين يومي ١٤ و١٥ أغسطس في مكتبة الإسكندرية وتحديدا في مركز المؤتمرات بالقاعة الكبرى.