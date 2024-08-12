تأجيل “رزق الهبل” لـ منى زكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يُعد فيلم “رزق الهبل” واحدًا من أبرز الأفلام المؤجلة من فترة للفنانة منى زكي، حيث جرى الإعلان عنه قبل شهورٍ قليلة، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، رغم الانتهاء من مرحلة التحضير واختيار غالبية الأدوار تقريبًا، حيث يُشارك في بطولته كلّ من: محمد شاهين، رحمة أحمد، طه دسوقي، انتصار، وسماح أنور، والعمل من تأليف جورج عزمي، وإخراج سارة نوح وإنتاج شاهيناز العقاد، وتدور الأحداث في إطار كوميدي.

ومن جانبها، كشفت الفنانة سماح أنور، أسباب تأجيل تصوير “رزق الهبل” حتى الآن، موضحة أن السبب يعود إلى انشغال الفنانة منى زكي بتصوير فيلم “الست” والتي تُجسد فيه شخصية أم كلثوم، الأمر الذي يتطلب منها مجهودًا ضخمًا جدًا، وحالة من التركيز، لذلك تقرر إرجاء تصوير الفيلم إلى بعد انتهاء من مشروعها السينمائي الآخر، حتى تتفرغ له بشكلٍ جيد.

تعرف على فريق عمل فيلم “الست”

يذكر أن فيلم “الست” من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج الشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وصندوق بج تايم وشركة سينرجي فيلمز، وشركة فيلم سكوير، الذين استعانوا بفريق عالمي لعمل المكياچ الخاص بـ أم كلثوم وأيضاً فريق عالمي للصوت؛ وذلك باستخدام أحدث التقنيات الحديثة.