فنانة شابة تنفي علاقتها بـ توم كروز: “هذا جنون”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد:بعد إنتشار أخبار عن علاقتها بالنجم توم كروز رغم فارق العمر الكبير بينهما، خرجت فيكتوريا كانال عن صمنها لتضع حداً لشائعات مواعدتها مع النجم العالمي.

استغربت المغنية الأميركية- الإسبانية، البالغة من العمر 26 عاماً شائعة مواعدتها وارتباطها من النجم هوليوود وعلقت على منشور موقع PageSix، قائلة: “يا شباب، أنا لا أواعد توم كروز.. هذا جنون حرفيًا”.

وردّت كانال عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقدت التقارير الكاذبة الاي تدور حول حياتها الشخصية، وقالت: “يا رفاق، هذا جنون حرفياً، ولكن يبدو أن الصحف الصفراء تعتقد أنني أواعد توم كروز.. دعونا نوقف هذا في مساره”.

وأضافت: “أنا آسفة لازعاجكم، لكني لا أواعد الرجل، على الرغم من أنه شخص وفنان جميل.. لم أعتقد أبدا أنني سأضطر إلى توضيح ذلك بصوت عالٍ في حياتي.. وبكل جدية يا رفاق، لم يكن توم سوى شخص محترم واستاذ ومشجع، مثل كريس مارتن، وأبي ومعلمي الموسيقى، وغيرهم من الأشخاص الحكماء الذين تعلموا الكثير من الحياة”.

واختتمت تدوينتها: “أنا صديقة للجميع، وهناك أنواع من الأشخاص الذين يختلفون كثيرا عني.. تتعلم الكثير إذا كنت منفتحاً على الحياة، مما يجلب لك هؤلاء المعلمين”.