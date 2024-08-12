بالصور – نجوم الفن والرياضة في عزاء والد أحمد صلاح حسني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أُقيم مساء أمس (الأحد) عزاء الكابتن صلاح حسني، والد الفنان أحمد صلاح حسني في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث حرص عدد كبير من نجوم الفن والرياضة على الحضور وتقديم واجب العزاء للنجمين أحمد صلاح حسني وأمير كرارة بصفة الراحل والد زوجته.

وكان من بين نجوم الفن والرياضة الذين حرصوا على حضور العزاء: إيمان العاصي ودينا فؤاد ومنة فضالي وياسر جلال ومحمد حماقي وهاني رمزي وهشام ماجد وأحمد وفيق ووائل عبد العزيز، كما حضر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي “الأهلي”، ومدير الكرة السابق في “الأهلي” سيد عبد الحفيظ، ونجم الأهلي السابق ومنتخب مصر إكرامي وحسام غالي ومجدي عبد الغني وإبراهيم سعيد ومحمود شيكابالا.

وظهر في العزاء الفنان أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا لينفيا بذلك شائعات الانفصال التي طاردتهما خلال الفترة الأخيرة.

وكان الكابتن صلاح حسني قد رحل عن دنيانا يوم الجمعة الماضي، وشُيّعت الجنازة بعد ظهر السبت في حضور كلٍ من: أمير كرارة زوج ابنة الراحل، وهنادي مهنا وإيمان العاصي، والمنتج محمد عبد المعطي… ومن نجوم كرة القدم حضر شريف إكرامي وأحمد فتحي نجما “بيراميدز”، وسمير عدلي المدير الإداري لفريق “الأهلي”، ومحمود الخواجة نجم “الزمالك” السابق، ومختار مختار وفتحي مبروك نجما “الأهلي” السابقان.