بتهمة “القتل الخطأ”.. الحكم على مغني المهرجانات عصام صاصا بالسجن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أخيراً، أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستارة على قضية مطرب المهرجانات عصام صاصا، والتي اتُّهم فيها بقيادة السيارة تحت تأثير المواد المخدّرة، ودهس مواطن والتسبب في وفاته.

وقضت المحكمة في ثاني جلسات محاكمة مطرب المهرجانات، بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل بتهمة القيادة تحت تأثير المخدّر وانقضاء الدعوى الجنائية في تهمة القتل الخطأ.

وظهر صاصا في المحكمة وهو يبكي منهاراً بعد الحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر، كما انهارت زوجته.

وبدأت الأزمة عندما أُلقي القبض على عصام صاصا في 6 أيار (مايو) الماضي، بتهمة دهس شخص أعلى دائري المنيب، ثم أخلت النيابة سبيله بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه، لكن نيابة الطالبية والعمرانية في الجيزة أصدرت قراراً بضبطه وإحضاره، بعدما أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي تعاطيه المواد المخدّرة بينما يقود سيارته، ولم يتم تنفيذ قرار الضبط والإحضار بسبب وجود صاصا خارج مصر في ذلك الوقت لإحياء حفلات عدة، ما دفع النيابة لإصدار أمر بوضعه على قوائم ترقّب الوصول في المطار، ليتم القبض عليه فور وصوله، لتُصدر النيابة العامة في جنوب الجيزة قراراً بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمة القتل الخطأ وتعاطي مواد مخدّرة، لتُصدر محكمة الجنايات عليه الحكم السابق.