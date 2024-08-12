الشامي الأوّل على “بيلبورد عربية”: 3 أغنيات في الصدارة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقّق النجم الشاب الشامي نجاحاً جديداً من خلال احتلاله المراتب الثلاث الأولى على منصة “بيلبورد عربيّة”. فقد دخلت أغانيه “وين”، و”صبراً”، و”يا ليل ويالعين” قائمة “أعلى 50 أغنية ليفانتين”، محققاً إنجازاً كبيراً في مسيرته الفنية.



هذا وتواصل أغنية “وين” تألقها في قائمة “100 هوت” عبر المنصة نفسها، حيث تحافظ على المرتبة الأولى للأسبوع الثالث على التوالي. كما لا يزال الشامي يتصدر قائمة “100 فنان” للأسبوع الثالث.



وتواصل أيضاً أغنية “وين” تحقيق نجاحات مستمرّة، متجاوزةً حاجز الـ47 مليون مشاهدة على “يوتيوب”، ومحافظةً بذلك على مراتب متقدّمة جداً على الموقع بعد مرور شهر واحد فقط على طرحها.