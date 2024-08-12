زينة تنشر صورا جديدة مع محمد رمضان من احتفالية عيد ميلاد ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة زينة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جديدة خلال حضورها عيد ميلاد كنز ابنة النجم محمد رمضان.

ونشرت زينة، الصور، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا كنز".

وكان "رمضان" قد احتفل بعيد ميلاد ابنته كنز، بحضور مجموعة من الفنانين، وأفراد أسرته والأصدقاء والعائلة في الساحل الشمالي.

ونشر "رمضان" صورا من الاحتفال عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، معلقًا: "عيد ميلاد سعيد يا كنز.. 7 سنوات".

يذكر أن، محمد رمضان يخوض بطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من الفنانين وهم الفنان خالد الصاوي، الفنان ماجد الكدواني، الفنان شريف سلامة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.