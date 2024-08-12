عمرو محمود ياسين يوجه رسالة لـ هاجر الشرنوبي في عيد ميلادها الـ 36

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، رسالة تهنئة للفنانة هاجر الشرنوبي بمناسبة عيد ميلادها الـ 36.

ونشر عمرو، صورة له مع هاجر، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد سعيد يا هاجر".

وتعد هاجر الشرنوبي من مواليد 11 أغسطس 1988، وتخرجت من معهد التمثيل والإخراج، وشاركت في عدة أعمال درامية منها مسلسل "الحصان الأسود" ، و مسلسل "كفر دلهاب" ، و مسلسل "الحلال" ، و مسلسل "كلبش" ، و مسلسل "سرايا حمدين"، وغيرها.

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