محمد اسماعيل - القاهرة - بصحبة سعد لمجرد.. أحدث ظهور لـ جميلة عوض بعد شهر العسل

كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة جميلة عوض، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها بصحبة المطرب المغربي سعد لمجرد، بعد قضائها شهر العسل.

ونشرت جميلة، الصورة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بصحبة لمجرد والفنانة نيللي كريم والمخرج حسام الحسيني.

واحتفلت جميلة عوض، يوم 6 يونيو الماضي بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وتعاونت جميلة عوض مع المونتير أحمد حافظ بعدد من الأعمال الفنية منها فيلم "الضيف"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، وفيلم "هيبتا: المحاضرة الأخيرة".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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