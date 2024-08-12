ملكة جمال لبنان السابقة بيرلا حلو متألقة بأحدث إطلالاتها اليومية.. شـ ـاهدوا

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان السابقة بيرلا حلو الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة يومية متألقة.

وقد إرتدت بيرلا حلو فستاناً طويلاً وضيقاً من نقشة النمر، من دون أكمام، وبقصة مميزة عند الظهر، ونسقت معه حقيبة يد صغيرة باللون البني، بالإضافة إلى مجموعة أكسسوارات ذهبية أضافت على الإطلالة رونقاً خاصاً.

ورفعت بيرلا شعرها بالكامل عن وجهها، وطبقت مكياجاً ناعماً يليق بالمناسبة.

يذكر أن بيرلا حلو قد فازت بلقب ملكة جمال لبنان عام 2017، وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم، ووصلت إلى مرحلة أفضل 40 مشتركة.

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