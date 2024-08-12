دنيا المصري تنشر صور لها من العلمين والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نورهان ربيع

نشرت الفنانة الشابة دنيا المصري فيديو جديد أثناء قضاء أجازتها الصيفية في العلمين، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام".

وشاركت دنيا المصري متابعيها صور الطعام والشاطئ وأيضا غرفتها، كما ظهرت أثناء سيرها على البحر.

وحاز الفيديو على إعجاب جمهور دنيا وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "جمالك"، "القمر بزيادة"، "خفة الدم كلها في الفيديو دة"، "قمر وكاريزما"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا المصري هما مسلسلي بيت الرفاعي وحق عرب، وتم عرضهما خلال سباق دراما رمضان الماضي 2024.