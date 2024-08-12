بـ"الأحضان والقبلات".. فيديو متداول يجمع بين عمرو دياب وشيرين رضا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يجمع بين النجم عمرو دياب وطليقته النجمة شيرين رضا.

وظهر عمرو دياب بالفيديو وهو يحتضن ويُقبل طليقته شيرين رضا خلال حضورهما أحد حفلات الزفاف.

وعقب انتهاء الهضبة من الترحيب بطليقته واستقبالها، حرص على استكمال فقرته الغنائية بالحفل.

وفي مايو الماضي، انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع بين عمرو دياب وشيرين رضا وظهرا خلالها في حالة من الانسجام والسعادة.

وظهرت شيرين رضا في الصورة وهي تضع يديها على كتف طليقها، وبجانبهما السيناريست تامر حبيب.

يذكر أن، شيرين رضا، قالت في تصريحات تلفزيونية سابقة، إنها تزوجت من عمرو دياب لمدة 3 سنوات، مشيرة إلى أنها قررت الانفصال عنه بسبب زيادة المشاكل بينهما والحفاظ على الصداقة والود بينهما.

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