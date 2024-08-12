وفاة فنان الثورة ياسر جرادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رحل عن عالمنا، اليوم الإثنين، الفنان التونسي ياسر جرادي الملقب بفنان "الثورة".

وأعلن خبر وفاته النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، ونعته قائلة: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وأضافت النقابة: "بقلوب صابرة محتسبة تلقينا نبأ وفاة المغفور له الفنان التونسي ياسر جرادي، رحمه الله وتقبله برحمته ورزق أهله و ذاويه جميل الصبر والسلوان، وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيد داعين الله أن يتغمّده بواسع رحمته وأن يسكنه فراديس جنانه وأن يرزق أهله وذويها جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن، ياسر الجرادي لقب بفنان الثورة، لدفاعه عن القضية الفلسطينية والمهمشين، فكان نصير الضعفاء، فضلًا عن تقديمه الكثير من الأغاني مثل "شبيك نسيتيني، نرجعلك ديما، ما تخافيش وستنيتك".

ولم يمهل القدر الراحل لإحياء حفله الغنائي في أحد المهرجانات بولاية المنستير، وكان من المقرر أن يقدم عرض "ياسر محبة"، 10 أغسطس، ثم تأجل لظروفه الصحية إلى 14 أغسطس الجاري.

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