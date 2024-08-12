"ليالي مصر" تعلن تأجيل حفل تامر عاشور في مرسى مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت منصة تذكرتي، عن تأجيل حفل المطرب تامر عاشور، الذي كان من المقرر إقامته في مرسى مطروح، ضمن سلسلة حفلات مشروع "ليالي مصر".

وأعلنت الجهة المنظمة، عبر الصفحة الرسمية لمشروع ليالي مصر، في موقع فيسبوك، عن التأجيل، وكتبت: "تم تأجيل حفل الفنان تامر عاشور في ليالي مصر, سنوافيكم بكافة التفاصيل قريباً"

الحفل كان من المقرر إقامتع في شاطئ لاجوي بيتش، في مرسى مطروح، يوم الخميس الموافق 15 أغسطس

المطرب تامر عاشور كشف عبر صفحاته في مواقع التواصل، استعداده لطرح أغنية بعنوان "وداع وداع"، وهي من كلمات محمد خشم، وألحان مصطفى إبراهيم، في أول تعاون له مع المطرب تامر عاشور، وتوزيع وفواصل موسيقية عمرو الخضري