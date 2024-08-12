بعد جدل ماندو العدل.. السبكي يكشف حقيقة منع عرض "الملحد" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف أحمد السبكي منتج "الملحد" حقيقة منع عرض فيلمه السينمائي الجديد "الملحد" بالسينمات بعد تدوينة مخرجه ماندو العدل والتي أثار من خلالها حالة من الجدل خلال الساعات الماضية.

وقال السبكي، في تصريح خاص لـ "الخليج 365": "الفيلم لم يتم منع عرضه، ومعرفش الناس اللي عمالة تقول الفيلم إتمنع عرضه بتجيب الكلام ده منين.. وخلال 3 أيام هيتم إعلان موعد طرحه بالسينمات بشكل رسمي وكافة التفاصيل التي تخصه".

وكان المخرج محمد العدل، كتب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "المنع مش حل"، ليثير بها حالة من الجدل حول مصير فيلم "الملحد".

وفي تصريح سابق، قال أحمد السبكي ببرنامج "ET بالعربي" بشأن ما أثير حول الفيلم: "مفيش منع خالص.. الفيلم إتاجل أسبوعين بس عشان خاطر بنستكمل أعمال المكساج والمونتاج، وكل التصاريح الرقابية موجودة معايا، والفيلم متوافق عليه من الرقابة، مفيش مانع نهائي".

وتعرض فيلم "الملحد" لانتقادات بعد طرح البوستر الرسمي للعمل، ليتصدر بعدها هاشتاج بمقاطعة الفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

فيلم "الملحد" تدور أحداثه حول في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

"الملحد" من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وبطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين.

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