آمال ماهر تثير الجدل بتغريدة غامضة.. و"الأفاعي" السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أثارت المطربة أمال ماهر الجدل، بسبب تغريدة غامضة لها، عبر صفحتها الرسمية في موقع "أكس"

المطربة آمال ماهر، كتبت: "الأفاعي إذا لم تلدغك لا تملك إلا الفحيح"

وعبر صفحتها في موقع فيسبوك، روجت المطربة لموعد إذاعة حفلها الذي أقيم يوم 10 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج في تونس، وكتبت: "استنوا حفل قرطاچ بـ تونس النهاردة لايڤ على القناة الوطنية الأولى و MBC5"

المطربة آمال ماهر قدمت الحفل على المسرح الأثري في قرطاج، بمشاركة أوركسترا بقيادة المايسترو تامر فيظي، ومن أبرز الأغاني التي من المقرر أن قدمتها: "كسبتوا الرهان"، "أنا الحب"، "صاحبة عمري"، "الحكاية"، "أنا كويسة"، وغيرها.