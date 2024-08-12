سناء شافع.. تزوج ٩ مرات وقاطعه والده بسبب الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحل اليوم الذكرى الرابعة لرحيل النجم الكبير سناء شافع، الذي يعد أحد أشهر النجوم المسرحيين

البداية

ولد الفنان سناء شافع في 25 يناير 1943 بمحافظة أسيوط، وأحب التمثيل منذ الطفولة، ولكن والده العالم الأزهري رفض الأمر رفضًا قاطعًا.

تربية أزهرية صارمة

تربى الفنان سناء شافع تربية أزهرية صارمة، وكان والده رجلا صارمًا، حتى أنه قاطعه بسبب دخوله الفن، واستمرت القطيعة بينهما لسنوات.

عاقبه والده بمنع المصروف عنه، وحينما علم والده بأن والدته تساعده منعها من إرسال أموال له.

علقة ساخنة

قال الفنان الراحل في تصريح سابق لمصراوي إن والده ضربه علقة ساخنة حينما سمعه يتحدث مع والدته بصوت عالٍ.

زواجه

تزوج الفنان سناء شافع 9 مرات، إحداها من سيدة ألمانية وأنجب منها نجله "عبدالله نديم"، بعدها تزوج من الفنانة ناهد جبر، وكانت الزيجة الثالثة في حياته، واعترف بخيانته لها.

بعدها تزوج من الفنانة ندى بسيوني وأنجب منها ابنته "مايا"، وقال إنه جمع 3 نساء في عصمته أثناء زواجه من الفنانة ناهد جبر.

وبعدها تزوج من سيدة تدعى "ماجدة" آخر زوجاته، لمدة 14 عامًا، وقال عنها إنه أحبها حبًا كبيرًا.

أعمال هامة

قدم الفنان سناء شافع في السينما والمسرح والتلفزيون أعمالا هامة منها: (ساكن قصادي، أنا وأنت وبابا في المشمش، جمهورية زفتى، هارون الرشيد، وألف ليلة وليلة، الموظفون في الأرض) وغيرها.

وفاته

رحل الفنان سناء شافع عن عالمنا يوم الأربعاء الموافق ١٢ أغسطس ٢٠٢٠ بعد تدهور حالته الصحية، عن عمر يناهز 77 عامًا.