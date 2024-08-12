شيرين عبدالوهاب تستعد لطرح ألبومها الجديد خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تواصل النجمة شيرين عبدالوهاب، التحضيرات الأخيرة لطرح ألبومها الجديد خلال الأيام المقبلة، والذي يحمل الكثير من المفاجآت، والتي ستعلن من خلاله عودتها القوية إلى الساحة الفنية.

وطرحت شيرين، أمس الأحد، برومو ترويجي لألبومها الجديد عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعلقت عليها: "قريبا".

يأتي هذا الإعلان بعد فترة من الجدل والانفصال عن شركة روتانا، حيث كشفت الفنانة عن دفعها مبلغا كبيرا قدره 8 ملايين جنيه كشرط جزائي لفسخ عقدها مع الشركة.

وأكدت "شيرين" على توقيعها عقدا جديدا مع شركة إنتاج أجنبية، مما يفتح أمامها آفاقا أوسع للترويج لأعمالها الفنية على المستوى الدولي، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة بداية مرحلة جديدة في مسيرتها.

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