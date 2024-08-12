شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ألبومات وأغنية مصرية في انتظار جمهور سعاد ماسي بحفلها فى العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر جمهور النجمة الجزائرية سعاد ماسي، جرعة مكثفة من أغانى الروك الجزائرية، والكثير من ألوان الموسيقي المختلفة التي حرصت على تقديمها مؤخرًا، في حفلها المقبل يوم الجمعة 18 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات حفلات مهرجان العلمين الجديدة المستمرة لنهاية أغسطس وتحظي بحضور كبير للغاية من جميع أنحاء الوطن العربي والعالم.

وتمتلك سعاد ماسى خمسة البومات هم "راوي – 2005"، و"داب – 2003"، و"مسك الليل – 2005"، وأوه حرية – 2010"، و"المتكلمون – 2015"، ومن اشهر أغانيها التي حققت شعبية كبيرة أغنية "غير انت"، ومن المرجح ان تشهد الحفل غنائها أغنيتها باللهجة المصرية "سلام" من كلمات نادر عبد الله وألحان خالد عز.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت بداية الشهر عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة - الحدث الترفيهي الأكبر في في مصر والشرق الأوسط - تحت شعار "العالم علمين" خلال الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.



وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.