شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد توجه الشكر للشركة المتحدة بعد حفلها بمهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعربت النجمة ديانا حداد عن حبها لمدينة العلمين، وقالت: "أحببت مدينة العلمين، فهى لا تختلف عن المالديف، وأولادي يحرصون كل عام على قضاء إجازتهم في الساحل الشمالي، ولم أتخيل أن تقام تلك المدينة المبهرة، بعد تنظيف المكان من الألغام.

وحرصت ديانا أن تلبي طلبات الحاضرين بحفلها الذي أحيته أول أمس في مهرجان العلمين الجديدة، ووجهت رسالة إلى محاربات السرطان، الذين حرصت بعضهن على التواجد بالحفل والاستمتاع بأغاني ديانا حداد.





وبحفل كامل العدد وبحضور جماهيري عربي وخليجي، أشعلت برنسيسة الغناء العربي ديانا حداد حفلها المقام ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين بمجموعة كبيرة من أغانيها الشهيرة، وكشف عن حكايات مشوارها الغنائي مع الإعلامي شريف مدكور.

ديانا وجهت الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التنظيم الرائع والإنبهار الذي وجدته في مهرجان العلمين.

وأمتعت الجمهور خلال الحفل بأكثر من أغنية بين قديمة وحديثة أبرزها الناس الحلوة، وجرح الحبيب، ويا ويلي، وأمانيه، وأول مرة وحبيبي مصرى وغيرها.



ديانا حداد ديانا حداد

وحرص على التواجد معها بالحفل ابنتيها ميرا وصوفي والفنانة فيفي عبده التي تفاعلت معها بالغناء، بجانب مجموعة كبيرة من جمهورها في الوطن العربي والخليجي، بجانب الجمهور المصري العريض، وظلوا جميعا متفاعلين معها بالغناء والرقص حتى آخر الحفل.