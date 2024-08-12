شكرا لقرائتكم خبر عن مسار إجباري وسعاد ماسي وحمزة نمرة.. حفل يرضى جميع الأذواق في العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد يوم الجمعة 18 أغسطس المقبل، حفلاً من أكثر الحفلات إرضاءً لأذواق الجماهير المختلفة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المستمرة فعالياته حتى نهاية أغسطس ويشهد أقبالاً ضخمًا من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، حيث يقام حفل لفرقة "مسار إجباري"، والمطربة الجزائرية "سعاد ماسي"، والمطرب "حمزة نمرة".

وتضمن الحفلة القادمة للجماهير إرضاء جميع الأذواق لتمتع تلك المطربين بالكثير من الألوان الموسيقية، حيث تشهد الحفل موسيقي روك وجاز وفولكولور والكثير من الموسيقي المتخللة تلك الكلمات المختلفة.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.