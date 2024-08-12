شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اللبناني الراحل سمير شمص فى مشهد بارز من فيلم أجمل أيام حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الفنان اللبناني سمير شمص، عن عالمنا خلال الساعات الماضية عن عمر يناهز الـ81 عامًا، ونعاه العديد من نجوم لبنان عبر حساباتهم على تويتر، كالإعلامى نيشان وباسم مغنية، متأثرين برحيله وأنه رمز من رموز لبنان.

وشارك الراحل سمير شمص فى أكثر من عمل مصري خلال مشواره، ومن أشهرها فيلم أجمل أيام حياتى مع النجمة نجلاء فتحى والنجم حسين فهمى والنجم عماد حمدى، وقدم شخصية رفيق اللبناني حبيب نجلاء فتحى وكان في الأحداث يقول كلمته الشهيرة لعماد حمدى "هدى حبيبتى يا عمى " والتى تهرب من والدها لتذهب إلى بيروت للزواج من رفيق و لكنها تقابل حسين فهمى وتقع فى حبه.

وداعًا سمير شمص

سمير شمص قدم على مدار مسيرته الفنية أكثر من 100 عمل ما بين السينما والدراما التلفزيونية والمسرح سواء فى لبنان أو مصر، ولعل أبرز أدواره فى مصر، شخصية سمير جو صاحب البنك في فيلم أفريكانو للنجمين أحمد السقا ومنى زكي.

وعرض فيلم " أفريكانو"، لأول مرة في 11 يوليو 2001 وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وصورت أحداثه فى جنوب أفريقيا، ومازال الفيلم وقت عرض يتجمع الكل لمشاهدته ويرددون كلام النجم أحمد السقا لمنى زكى فى الفيلم الذى شارك فى بطولته حسن حسنى، أحمد عيد، نشوى مصطفى، طلعت زين، ومن تأليف أحمد أمين وقصة وإخراج عمرو عرفة.

تدور أحداث فيلم "أفريكانو" حول بدر "أحمد السقا" وهو شاب طموح يبحث عن أحلامه، ويعشق عمله بجنون كطبيب بيطرى، ومعه صديقه عصام زوج أخته، وتأتى لهما الفرصة لتحقيق أحلامهما، بعد أن يعرف بدر أن عمه الذى يعيش فى جنوب أفريقيا قد مات، وترك له ثروة كبيرة، متمثلة فى حديقة حيوان مفتوحة مناصفة مع ابنته جميلة، ويذهبا هناك لاستلام الميراث، فيقابلا العديد من المصاعب، أولها أن الحديقة مديونة للبنك بمبلغ مليون دولار، وأن الحيوانات تواجه مشاكل مرضية وتقوم بمهاجمة الزوار، مما قد يتسبب فى غلق الحديقة.

يبدأ بدر فى معالجة الحيوانات بمساعدة المحامى الخاص بعمه وخادمه آدم، وتتوالى الأحداث حين يقع بدر فى غرام جميلة، ثم تتصاعد الأحداث عندما يكتشفوا جميعا أن هناك من منهم من يخونهم، ويصعب عليهم تحقيق أهدافهم.