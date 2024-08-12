شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تستعد لطرح ألبومها الجديد خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

تواصل النجمة شيرين عبد الوهاب، التحضيرات الأخيرة لطرح ألبومها الجديد خلال أيام قليلة، والذي يحمل الكثير من المفاجآت، التي ستعلن من خلاله عن عودتها القوية إلى الساحة الفنية.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، أمس، برومو ترويجي لألبومها الجديد على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع عبارة "قريبًا".

يأتي هذا الإعلان بعد فترة من الجدل والانفصال عن شركة روتانا، حيث كشفت الفنانة عن دفعها مبلغا كبيرا قدره 8 ملايين جنيه كشرط جزائي لفسخ عقدها مع الشركة.

وأكدت شيرين على توقيعها عقدا جديدا مع شركة إنتاج أجنبية، مما يفتح أمامها آفاقا أوسع للترويج لأعمالها الفنية على المستوى الدولي، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة بداية مرحلة جديدة في مسيرة الفنانة، حيث ستتمكن من الحصول على حرية أكبر في اختيار أعمالها وتقديمها للجمهور.

على صعيد آخر، خبر عودة شيرين عبد الوهاب بألبوم جديد أثار حماسا كبيرا لدى جمهورها الذي ينتظر بفارغ الصبر سماع صوتها المميز، وتفاعل عدد كبير من جمهورها ومتابعيها مع خبر عودتها من جديد بألبوم، حيث عبر المعجبون عن سعادتهم وترقبهم للألبوم الجديد.