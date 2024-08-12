ستيفاني عطالله جاهزة لأدوارها الأكثر شرًّا

شوّقت الممثّلة اللبنانيّة، ستيفاني عطالله، جمهورها للشّخصيّة الجديدة، التي ستلعبها في المسلسل التّركيّ المعرّب “إمرأة”.

في التّفاصيل، نشرت “عطالله” عبر “إنستاستوري”، صورة لها من كواليس تصوير المسلسل وعلّقت: “قريبًا”.

ظهرت ستيفاني، في الصّورة وهي تجلس على كرسيّ في موقع التّصوير في أحد الأحياء التّركيّة، حيث ستقدّم في المسلسل، شخصيّة “ميرنا” (شقيقة بطلة المسلسل مرام علي ) وهي شخصيّة شرّيرة تغار من شقيقتها.

تدور أحداث مسلسل “إمرأة”، بنسخته التّركيّة، حول بهَار التي تقع في حبّ صرب، لتتكلّل قصّة حبّهما بالزّواج وسط معارضة من عائلتها، ثم تُرزق بهار، طفلَين من صرب، ليختفي بعدها في ظروف غامضة. أمّا النّسخة التّركيّة من المسلسل فهي من بطولة:

أوزغه أوزبيرينتشجي، بونو يلدريملار، جانير جيندوروك، سيراي كايا، شريف ايرول، غوكتشه أيوب أوغلو، فياز دومان..

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

نذكر أنّ ستيفاني عطالله، التي تألّقت بدورها في مسلسل “كريستال”، انضمت الى بطولة المسلسل التّركيّ المعرّب “امرأة” من إنتاج مجموعة “Mbc” بطولة نيقولا معوّض، مرام علي، تقلا شمعون، مجدي مشموشي، رنا كرم الى جانب نخبة من الممثّلين اللبنانيّين والسّوريّين.