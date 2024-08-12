- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن السينمائية تنعى كبير المخرجين حازم عبيس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، المخرج حازم عبيس، كبير مخرجين بالتليفزيون المصري بالهيئة الوطنية للإعلام.
وجاء فى بيان النعي: "ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج حازم عبيس كبير المخرجين بالتلفزيون المصري بالهيئة الوطنية للإعلام، شقيق المرحوم المخرج عبد الرحمن عبيس وعم كل من: الزميل المخرج صبرى عبيس والزميل المخرج أيمن عبيس والزميل أحمد عبيس نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان".
النعى
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز