شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن السينمائية تنعى كبير المخرجين حازم عبيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، المخرج حازم عبيس، كبير مخرجين بالتليفزيون المصري بالهيئة الوطنية للإعلام.

وجاء فى بيان النعي: "ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج حازم عبيس كبير المخرجين بالتلفزيون المصري بالهيئة الوطنية للإعلام، شقيق المرحوم المخرج عبد الرحمن عبيس وعم كل من: الزميل المخرج صبرى عبيس والزميل المخرج أيمن عبيس والزميل أحمد عبيس نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان".

